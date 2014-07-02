Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné zapojenie) a ručným závitovým spojom. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu.
20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné pripojenie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči ťahu. Ďalšie údaje: Priemer 8/155°C/400 bar.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Dĺžka (m)
|20
|Pripájací závit
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,5