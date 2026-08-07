Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spojmi EASY!Lock a dvojitým oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.

Priemer 8, max. teplota 155℃, max. tlak 400 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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