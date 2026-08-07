Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.

Priemer 8, max. teplota 155℃, max. tlak 400 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 30
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,9
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje