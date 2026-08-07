Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 20m

Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútra potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).

20 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubí (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
  • Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
  • Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit M22 x 1,5
Dĺžka (m) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 20m náhradný diel

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