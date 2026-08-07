Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 30m
30 m dlhá, flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).
30 m dlhá, flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Dĺžka (m)
|30
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,6
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 30m náhradný diel
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