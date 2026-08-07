Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.

Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,7