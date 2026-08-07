Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.
Vhodné pre manipuláciu s potravinami, 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s prípojkou pre bubon AVS, ručný skrutkový spoj EASY!Lock a sivý, nenápadný vonkajší kryt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 6
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|250
|Dĺžka (m)
|15
|Pripájací závit
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,7