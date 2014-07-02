Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.

15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,7