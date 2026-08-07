Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.

15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje