Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C

priemer 8/155℃/250 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje