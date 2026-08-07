Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna

Hadicová súprava HD, 1x EASY!Lock, 1x AVS- hadicový naviják, 20 m, DN 8, 40MPa, modrá

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-prípojka hadicového bubna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Kompatibilné stroje