Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu.S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5

priemer 6/155℃/400 bar

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 20
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,9
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock náhradný diel

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