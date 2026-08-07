Vysokotlaková hadica Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 316 bar, neotočná, 20 m, ID 8, max. 315 bar

Vysokotlaková hadica Ultra Guard s hladkým a extrémne odolným povrchom. Robustná hadica pre maximálnu životnosť v najnáročnejších podmienkach.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Dĺžka (m) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,4