Vysokotlaková hadica Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 316 bar, neotočná, 20 m, ID 8, max. 315 bar
Vysokotlaková hadica Ultra Guard s hladkým a extrémne odolným povrchom. Robustná hadica pre maximálnu životnosť v najnáročnejších podmienkach.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer ( )
|ID 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Dĺžka (m)
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Prídavná súprava automatická hadicová cievka HDS M/S trieda
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus