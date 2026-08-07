Vysokotlaková hadica zahnutá, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Dĺžka (m) 1,5
Pripájací závit 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Kompatibilné stroje