Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Ex
Schválená pre výbušné prostredie, vyvinutá pre prácu bez únavy: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force znižuje silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, tým že využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu.
Bezpečne, pohodlne a s dlhou životnosťou: Nová vysokotlaková pištoľ EASY!Force presviedča na celej čiare aj pri použití v priestoroch chránených pred explóziou. Jej celokeramický ventil zaručuje až päťnásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s inými vysokotlakovými pištoľami na trhu. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súčasne umožňuje prácu bez únavy tým, že využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody na zníženie sily potrebnej na udržanie stlačenej pištole na nulu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6