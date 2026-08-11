Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Food

Perfektne sa hodí pre potravinársku oblasť: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force s celokeramickým ventilom umožňuje prácu bez únavy, pretože používateľ prakticky nepotrebuje žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole.

Tým, že využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody, znižuje táto vysokotlaková pištoľ EASY!Force silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole prakticky na nulu. Guľôčka a tesniace sedlo ventilu sú vyrobené z extrémne odolnej keramiky a odolajú každej cudzej čiastočke. Celokeramický ventil zabezpečuje až päťnásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s inými vysokotlakovými pištoľami.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7