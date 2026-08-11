Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Food
Perfektne sa hodí pre potravinársku oblasť: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force s celokeramickým ventilom umožňuje prácu bez únavy, pretože používateľ prakticky nepotrebuje žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole.
Tým, že využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody, znižuje táto vysokotlaková pištoľ EASY!Force silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole prakticky na nulu. Guľôčka a tesniace sedlo ventilu sú vyrobené z extrémne odolnej keramiky a odolajú každej cudzej čiastočke. Celokeramický ventil zabezpečuje až päťnásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s inými vysokotlakovými pištoľami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Kompatibilné stroje
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic