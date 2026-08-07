Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1

Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nadstavcom a potrebnými adaptérmi až po trysku.

Použitie najmodernejšej technológie EASY!Force je možné aj s existujúcimi vysokotlakovými čističmi a vysokotlakovými hadicami od spoločnosti Kärcher pomocou našej súpravy EASY!Force 1. Táto súprava obsahuje vysokotlakovú pištoľ EASY!Force (4.118-005), pracovný nadstavec s dĺžkou 1 050 mm (4.112-000) prípojky EASY!Lock, adaptér 8 (4.111-036) pre vysokotlakové trysky s prípojkou M 18 × 1,5, ako aj adaptér 12 (4.111-046) pre vysokotlakovú hadicu s otočnou spojkou.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,2
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1 náhradný diel

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