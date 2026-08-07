Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3

Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nadstavec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.

Ak chcete modernizovať všetky vysokotlakové čističe Kärcher, ktoré už majú vhodné príslušenstvo, pomocou pohodlnej a energeticky úspornej technológie EASY!Force: Naša súprava EASY!Force 3 obsahuje vysokotlakovú pištoľ EASY!Force (4.118-005), adaptér 12 (4.111-046) pre vysokotlakovú hadicu, vrátane otočnej spojky a adaptéra 5 (4.111-033) pre pracovné nadstavce s prípojkou M 22 × 1,5. Takto je možné ďalej a úsporne používať existujúce vysokotlakové hadice a pracovné nadstavce.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Kompatibilné stroje
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3 náhradný diel

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