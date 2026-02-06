Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Power Control

Vysokotlaková pištoľ s LED displejom na zobrazovanie rôznych tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku. Pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.

Vysokotlaková pištoľ, ktorá umožňuje viac kontroly pri čistení. Vybavená LED displejom na zobrazovanie tlakového stupňa a režimu čistiaceho prostriedku ako aj prípojkou Quick Connect. Otáčaním pracovného nadstavca Vario Power je možné nastavovať tlakové stupne SOFT, MEDIUM a HARD alebo režim pre čistiaci prostriedok. LED displej je dobre čitateľný za každých poveternostných podmienok. Pištoľ sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.

Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5
  • Pre jednoduchú výmenu pištole.
Dobre čitateľný displej na zobrazovanie tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku
  • Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
  • Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
  • Pohodlné nanášanie čistiaceho prostriedku.
Detská poistka
  • Blokuje spúšť pištole.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 552 x 43 x 223
Kompatibilné stroje