Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Power Control
Vysokotlaková pištoľ s LED displejom na zobrazovanie rôznych tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku. Pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.
Vysokotlaková pištoľ, ktorá umožňuje viac kontroly pri čistení. Vybavená LED displejom na zobrazovanie tlakového stupňa a režimu čistiaceho prostriedku ako aj prípojkou Quick Connect. Otáčaním pracovného nadstavca Vario Power je možné nastavovať tlakové stupne SOFT, MEDIUM a HARD alebo režim pre čistiaci prostriedok. LED displej je dobre čitateľný za každých poveternostných podmienok. Pištoľ sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.
Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5
- Pre jednoduchú výmenu pištole.
Dobre čitateľný displej na zobrazovanie tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku
- Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
- Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
- Pohodlné nanášanie čistiaceho prostriedku.
Detská poistka
- Blokuje spúšť pištole.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|552 x 43 x 223
Kompatibilné stroje
