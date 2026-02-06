Vysokotlaková pištoľ G 160 Q
Vysokotlakové pištole pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5. Na displeji zobrazuje rôzne tlakové stupne a režim čistiaceho prostriedku.
Stupne tlaku SOFT, MEDIUM alebo HARD, ako aj režim čistiaceho prostriedku, ktoré sa nastavujú otáčaním striekacej dýzy Vario Power, sa prenášajú priamo na displej vysokotlakovej pištole. Používateľ tak vždy vie, v akom režime práve pracuje. Displej je dobre čitateľný za každého počasia a zaisťuje väčšiu kontrolu a bezpečnosť pri čistení. Vďaka adaptéru Quick Connect spúšťovej pištole je vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5.
Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5
- Pre jednoduchú výmenu pištole.
Ľahko čitateľné zobrazanie tlakových stupňov a stupňa pre nanášanie čistiaceho prostriedku.
- Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
- Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
- Pohodlné nanášanie čistiaceho prostriedku.
Detská poistka
- Blokuje spúšť pištole.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|552 x 43 x 222
Video
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium Full Control
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Premium Full Control
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home