Vysokotlaková pištoľ G 160 Q

Vysokotlakové pištole pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5. Na displeji zobrazuje rôzne tlakové stupne a režim čistiaceho prostriedku.

Stupne tlaku SOFT, MEDIUM alebo HARD, ako aj režim čistiaceho prostriedku, ktoré sa nastavujú otáčaním striekacej dýzy Vario Power, sa prenášajú priamo na displej vysokotlakovej pištole. Používateľ tak vždy vie, v akom režime práve pracuje. Displej je dobre čitateľný za každého počasia a zaisťuje väčšiu kontrolu a bezpečnosť pri čistení. Vďaka adaptéru Quick Connect spúšťovej pištole je vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5.

Vlastnosti a výhody
Náhradná vysokotlaká pištoľ pre tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control v triedach K 4 až K 5
  • Pre jednoduchú výmenu pištole.
Ľahko čitateľné zobrazanie tlakových stupňov a stupňa pre nanášanie čistiaceho prostriedku.
  • Pre jednoduché nastavenie vhodného tlakového stupňa podľa čisteného objektu.
Prípojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
  • Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pri nízkom tlaku
  • Pohodlné nanášanie čistiaceho prostriedku.
Detská poistka
  • Blokuje spúšť pištole.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 552 x 43 x 222

Video

Kompatibilné stroje