Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control
Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Smart Control pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher v rade Smart Control: s LCD displejom a ovládacími tlačidlami pre tlak a čistiaci prostriedok.
Plná kontrola: Vďaka tlačidlám +/– na vysokotlakovej pištoli G 180 Q Smart Control možno ľahko ovládať úrovne tlaku a dávkovanie čistiaceho prostriedku jediným stlačením tlačidla. Aby ste zaistili, že nebude problémom najmä odolná špina, je možné pomocou vysokotlakovej pištole aktivovať ďalší režim Boost, ktorý zabezpečí ešte väčší výkon. Okrem ovládania na vysokotlakovej pištoli je možné pomocou aplikácie Kärcher Home & Garden ľahko a pohodlne prenášať nastavenie tlaku aj na vysokotlakovú pištoľ. Na LCD displeji prístroja G 180 Q Smart Control máte neustále k dispozícii nastavenia - bez ohľadu na počasie. vysokotlaková pištoľ vrátane adaptéra Quick Connect je vhodná pre všetky vysokotlkové čisiče Kärcher v rade Smart Control.
Vlastnosti a výhody
Tlačidlá +/- na rukoväti
- Pre pohodlné nastavenie vhodného tlakového stupňa a koncentrácie čistiaceho prostriedku.
Zobrazenie tlakového stupňa na LCD displeji
- Svoje nastavenia majte neustále na očiach.
Režim Boost
- V prípade silného znečistenia je možné aktivovať režim Boost pomocou striekacej pištole.
Ovládanie pomocou aplikácie Kärcher Home & Garden
- Nastavenia tlaku je možné prenášať do striekacej pištole pomocou aplikácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|552 x 48 x 225