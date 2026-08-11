Vysokotlaková pištoľ High End Food

Ručná striekacia pištoľ High End Food s optimalizovaným prietokom. Nízke straty tlaku aj pri prietokoch vody do 2.500 l/h. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné voči morskej vode ponúkajú tie najlepšie predpoklady pre použitie v potravinárstve a v priemysle. Prípojka pre vysokotlakové hadice M 22 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit M22 x 1,5
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1