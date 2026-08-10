Vysokotlaková pištoľ TR 155°C s obalom

Kvalitná striekacia pištoľ Classic s robustným ventilom. Vhodné aj pre horúcovodná vysokotlakové čističe Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje