Vysokotlakové čističe
Vysokotlakové pištole
Power tryska Kärcher
Vysokotlakové hadice
- Standard
- Štandard s obojstranným závitovým spojom
- Longlife 400
- Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom
- Vyhotovenie pre potravinárstvo
- Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom
- Longlife potravinárska verzia
- Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom
- Špeciálne hadice
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Podlahové a plošné čističe
Penové systémy
Čistenie fasád a solárnych zariadení
Pieskovacie zariadenie
Nadstavbové súpravy
- Nadstavbová súprava na prepravu
- Nadstavbová súprava "Kolesá"
- Nadstavbová súprava "Kontrola plameňa"
- Nadstavbové súpravy „Tlakový zásobník“
- Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie"
- Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie mincovníka"
- Nadstavbová súprava "Vodný filter"
- Nadstavbová súprava "Bezpečnostné kolesá"
- Nadstavbová súprava „VT stacionárne“
- Nadstavbová súprava „Ochranný klietkový rám“
- Nadstavbová súprava „VT prívesy“