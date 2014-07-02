Vysokotlakové hadice

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Štandard s obojstranným závitovým spojom

Štandard s obojstranným závitovým spojom

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom

Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom

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Kärcher Vyhotovenie pre potravinárstvo

Vyhotovenie pre potravinárstvo

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Kärcher Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom

Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom

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Kärcher Longlife potravinárska verzia

Longlife potravinárska verzia

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Kärcher Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom

Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom

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Kärcher Špeciálne hadice

Špeciálne hadice

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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