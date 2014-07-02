Vysokotlakové pištole

Kärcher Ručné striekacie pištole

Ručné striekacie pištole

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Kärcher VT pištoľ Easy Press so zníženou silou potrebnou na podržanie stlačenej pištole (patent spoločnosti Kärcher)

VT pištoľ Easy Press so zníženou silou potrebnou na podržanie stlačenej pištole (patent spoločnosti Kärcher)

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Kärcher Regulátor Servo Control

Regulátor Servo Control

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