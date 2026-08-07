Vysokotlakový kĺb

Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.﻿

Vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla vysokotlakového kĺbu až o 120° úplne bez námahy vyčistíte vysokým tlakom aj ťažko prístupné miesta. Stroje, vozidlá, podvozky, fasády, strechy a mnohé iné objekty budú čisté rýchlo a efektívne. Montuje sa jednoducho a pohodlne priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje
Vysokotlakový kĺb náhradný diel

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