Vysokotlakový kĺb
Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.
Pri vysokotlakovom čistení napríklad strojov, vozidiel, podvozkov, fasád alebo striech narazíme často na miesta, ktoré je možné len ťažko dosiahnuť alebo sa vôbec nedajú dosiahnuť pomocou pracovného nadstavca. S vysokotlakovým kĺbom je tento problém vyriešený. Vďaka plynulému prestavovaniu uhla až o 120° bez námahy dosiahnete aj ťažko prístupné miesta a žiadna plocha už neostane nevyčistená. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa alebo aj na teleskopickú tyč.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|300
|Teplota (°C)
|max. 155
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
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