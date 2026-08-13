Zahnutá minitryska, 60°, XS

Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 60° do strany. Bočné vyčnievanie 57 mm, dĺžka: 260 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí:1 x prevlečná matica1 x predĺženie, 100 mm (5.321-971.0)1 x zahnutý diel, 60° (5.321-972.0)1 x nadstavec trysky (5.321-977.0). Namontovať je možné ľubovoľný počet predlžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 265 x 60 x 37