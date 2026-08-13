Zahnutá minitryska, 90°, XS
Zahnutá minitryska na úzke priestory. Nakláňa prúd o cca 90° do strany. Bočné vyčnievanie 63 mm, dĺžka: 240 mm. Súprava sa skladá zo 4 častí:1 x prevlečná matica1 x predĺženie, 100 mm (5.321-971.0)1 x zahnutý diel, 90° (5.321-973.0)1 x nadstavec trysky (5.321-977.0)Namontovať je možné ľubovoľný počet predlžovacích kusov. Zahnutý diel a nadstavec sa môžu objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 40