Zahnutá Vario tryska, 055
Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.
Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|55
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
Zahnutá Vario tryska, 055 náhradný diel
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