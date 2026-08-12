Zahnutá Vario tryska, 080

Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.

Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 80
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Zahnutá Vario tryska, 080 náhradný diel

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