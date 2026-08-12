Zahnutá Vario tryska, 080
Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.
Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|80
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Kompatibilné stroje
Zahnutá Vario tryska, 080 náhradný diel
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