Zametanie / vysávanie

Skip to content
Skip to navigation
0
X
Nákupný košík
0
X
Obľúbené produkty
X
Slovakia
Home & Garden
Horúca letná vlna KÄRCHER!
Špeciálna ponuka! Robotické vysávače KÄRCHER v atraktívnej ponuke už od 109€!
Vysokotlakové čističe s predĺženou zárukou!
Skúšajte 60 dní bez rizika!
Vysávače na okná
Parné čističe
Vysávače
Čističe tvrdých podláh
Tepovače-extraktory
Parné vysávače
Vysokotlakové čističe
mokro suché vysávače
Vysávače na popol
Záhradné stroje
Mobilné čistenie
Čerpadlá
Zavlažovacie systémy
Zametacie stroje
Čistič terás
Elektrická škrabka na ľad
Robotické vysávače
Robotické čističe okien
Aku metly
Robotická kosačka
Čističky vzduchu
Čističky vody
Parné žehliace stanice
Čistiace a ošetrujúce prostriedky
Príslušenstvo
Autokozmetika
Aku batérie a technika
Náhradné diely
Predajne Kärcher Center
Horúca letná vlna KÄRCHER!
Professional
Ukážka stroja ZDARMA!
Naše profesionálne servisné služby
BEZPLATNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA AŽ NA 3 ROKY PRE PROFESIONÁLNE VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
Bezplatná predĺžená záruka až na 4 roky pre profesionálne vysávače
Vysokotlakové čističe
Vysávače
Mokro-suché vysávače
Autonómne podlahové automaty
Priemyselná odsávacia technika
Podlahové/umývacie automaty
Čističe kobercov
Výbava na ručné čistenie
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Komunálna technika
Umývacie linky
Recyklácia vody
Generátory a kalové čerpadlo
Parné čističe a vysávače
Dezinfekčné systémy
Čistič okien a povrchov s odsávaním
Čistenie suchým ľadom
Dávkovače vody
Čistička vzduchu
Záhradné batériové náradie
Čistiace a ošetrujúce prostriedky Professional
Príslušenstvo
Profesionálne batérie a technika
Predajne Kärcher Center
Služby
SLUŽBY HOME & GARDEN
Odstúpenie od zmluvy - storno objednávky - vrátenie tovaru do 30 dní
Servis produktov pre domácnosť
Reklamácia dodania tovaru
Predĺžené záruky
E-shop - dôležité informácie
SLUŽBY PROFESIONAL
Predĺžené záruky pre profesionálov
Kärcher servis pre profesionálov
KÄRCHER Prenájom
Servisné zmluvy
Servisný poradca
KÄRCHER Požičovňa
PODPORA A KONTAKTY
Prihlásenie INFONET
Servisné služby zákazníkom
Náhradné diely
Na stiahnutie
Cenníky
Katalógy
Návody na obsluhu
Karty bezpečnostných údajov
Údajové listy obsiahnutých látok
Vyhľadanie predajcov / servisu
Dôležité odkazy
Otázky a odpovede
Podávanie oznámení
Reklamačný poriadok
Všeobecné podmienky nájmu
Pobočky
KÄRCHER Center Nitra
KÄRCHER Center Žilina
KÄRCHER Center Košice
KÄRCHER Center Trnava
KÄRCHER Center Prešov
KÄRCHER Center Trenčín
KÄRCHER Center Zvolen
KÄRCHER Center Bratislava Bory
KÄRCHER Center Bratislava Ružinov
KÄRCHER Clean Park Vlkanová
O nás
SPOLOČNOSŤ KÄRCHER
O spoločnosti Kärcher
Tiráž
Súlad a integrita
KARIÉRA
Kariéra
Kärcher ako zamestnávateľ
Ponuka voľných pracovných miest
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
Udržateľnosť v spoločnosti Kärcher
Ciele do roku 2025
Fakty a čísla
História
Kultúra, príroda a spoločnosť
Kultúrny sponzoring
Dodávatelia a výrobky
Zodpovednosť za zamestnancov
X
0
X
Obľúbené produkty
0
X
Nákupný košík
Home
Príslušenstvo
Zametanie / vysávanie
Zoradiť podľa
Podľa názvu vzostupne
Podľa názvu zostupne
Od najnižšej ceny
Od najvyššej ceny
Porovnanie produktov
Porovnanie produktov
|
Zoradiť podľa
Podľa názvu vzostupne
Podľa názvu zostupne
Od najnižšej ceny
Od najvyššej ceny
0
Počet produktov