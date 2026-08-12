Zastrihávací nôž pre LTR

S robustnými nožmi vyžínača odstránite nekontrolovaný porast aj na ťažko prístupných miestach. Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V vyžínačmi trávy Kärcher Battery Power.

Robustné nože vyžínača v praktickom balení po 10 kusoch presne a čisto odstraňujú mach, nekontrolovaný rast a burinu aj v ťažko prístupných častiach záhrady. Sú ideálne na použitie vo všetkých 18 V a 36 V akumulátorových vyžínačoch trávnika Kärcher. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že nože zastrihávača je možné vymeniť ľahko a bez použitia náradia.

Vlastnosti a výhody
Výsledok rezania
  • Robustný nôž vyžínača dokáže mimoriadne efektívne a čisto odrezať aj ten najodolnejší nekontrolovaný porast.
Flexibilné použitie
  • Nože vyžínača sa bez námahy dostanú do ťažko prístupných častí záhrady.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
  • Zacvakávací systém uľahčuje výmenu noža vyžínača.
Praktické multibalenie
  • Priložených 10 nožov vyžínača zaisťuje, že môžete pracovať na plný výkon po dlhú dobu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V akumulátorovými vyžínačmi trávnika od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet čepelí 2
Šírka rezu (cm) 23
Farba Žltá
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 40 x 4
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika