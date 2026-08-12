Zastrihávací nôž pre LTR
S robustnými nožmi vyžínača odstránite nekontrolovaný porast aj na ťažko prístupných miestach. Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V vyžínačmi trávy Kärcher Battery Power.
Robustné nože vyžínača v praktickom balení po 10 kusoch presne a čisto odstraňujú mach, nekontrolovaný rast a burinu aj v ťažko prístupných častiach záhrady. Sú ideálne na použitie vo všetkých 18 V a 36 V akumulátorových vyžínačoch trávnika Kärcher. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že nože zastrihávača je možné vymeniť ľahko a bez použitia náradia.
Vlastnosti a výhody
Výsledok rezania
- Robustný nôž vyžínača dokáže mimoriadne efektívne a čisto odrezať aj ten najodolnejší nekontrolovaný porast.
Flexibilné použitie
- Nože vyžínača sa bez námahy dostanú do ťažko prístupných častí záhrady.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
- Zacvakávací systém uľahčuje výmenu noža vyžínača.
Praktické multibalenie
- Priložených 10 nožov vyžínača zaisťuje, že môžete pracovať na plný výkon po dlhú dobu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V akumulátorovými vyžínačmi trávnika od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet čepelí
|2
|Šírka rezu (cm)
|23
|Farba
|Žltá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 40 x 4
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika