Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control

Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) – 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.

Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) – 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Kompatibilné stroje