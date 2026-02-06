Autonómny podlahový automat KIRA BD 200
Autonómny podlahový automat KIRA BD 200 efektívne čistí veľké plochy. S kotúčovými padmi ideálnymi na hladké a citlivé podlahy – inteligentný, efektívny a výkonný v každom použití.
KIRA BD 200 je inteligentný, plne autonómny umývací stroj s osvedčenou technológiou kotúčových padov – ideálny pre hladké, jemné a lesklé podlahy. Vďaka veľkej pracovnej šírke, vysokej rýchlosti jazdy a odolným padom dosahuje vysoký plošný výkon a zároveň je mimoriadne tichý v prevádzke. Je to všestranná možnosť s výberom rôznych padov a kief vrátane diamantových padov na vytvorenie alebo udržanie lesklého povrchu. Výkonný multisenzorový systém s 360° výhľadom do všetkých strán zaisťuje spoľahlivú navigáciu a dokonca rozpoznáva previsy a sklenené povrchy. Pre maximálnu autonómiu je ako voliteľný doplnok k dispozícii dokovacia stanica – tá sa automaticky postará o plnenie čerstvou vodou, vyprázdňovanie špinavej vody a nabíjanie batérie. Flexibilnú funkciu kalendára je možné použiť na predbežné plánovanie a prispôsobenie čistiacich úloh podľa potreby. KIRA BD 200 môže fungovať plne autonómne alebo sa dá manuálne ovládať ako stroj s obsluhou. Je neustále pripojený prostredníctvom aplikácie KIRA Equipment Manager a aplikácie KIRA Robots.
Vlastnosti a výhody
Dokovacia stanica (voliteľné)Umožňuje plne autonómnu prevádzku. Zdroje je možné autonómne dopĺňať robotom (doplnenie čerstvej vody, vypustenie špinavej vody, prepláchnutie nádrže, nabíjanie batérie). Voliteľné príslušenstvo, robot môže byť prevádzkovaný aj bez dokovacej stanice.
Signalizácia prekážokSpoľahlivo detekuje neznáme prekážky. Samostatne plánuje alternatívne trasy. Autonómne jazdné manévre na požiadanie.
Pripojenie k infraštruktúreKIRA BD 200 sa dá bezproblémovo integrovať do existujúcich infraštruktúr. Pripojenie roletových brán a VDA 5050 umožňuje efektívnu a flexibilnú spoluprácu s inými systémami a strojmi pre vysoký stupeň automatizácie a optimalizácie procesov. Voliteľné príslušenstvo, robot môže byť prevádzkovaný aj bez dokovacej stanice.
Osvedčená technológia kotúčových kief
- Mimoriadne výkonné, ale šetrné čistenie hladkých a citlivých povrchov.
- Nižšie opotrebenie kief.
- Široký výber rôznych kief a podložiek vrátane diamantových podložiek, ktoré možno použiť na dosiahnutie/udržanie lesklého povrchu.
Spoľahlivá navigácia vďaka multisenzorovému systému
- Výkonné senzory a 360° výhľad do všetkých strán.
- Spoľahlivá detekcia previsov a skla.
- Monitorovanie bočných plôch senzormi.
Bezpečnostný certifikát
- Bezpečná a bezkontaktná detekcia prekážok, pádov a osôb.
- Bezpečnosť certifikovaná podľa CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327.
- Vhodné na prevádzku v oblastiach s vysokou premávkou.
Široká škála možností použitia
- Možno ovládať autonómne alebo manuálne.
- Umožňuje manuálne bodové čistenie.
- Umožňuje nastavenie viacerých používateľských profilov s individuálnymi úrovňami autorizácie.
Pripojiteľnosť
- Priamy prístup k aplikácii KIRA Equipment Manager a aplikácii KIRA Robots.
- Odosiela upozornenia a stavové správy do mobilných zariadení.
- Zahŕňa správy o čistení, stav stroja, poruchy a ďalšie informácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|menovitý príkon (W)
|2250
|Výkonný trakčný motor (W)
|1300
|Výkon turbíny (W)
|552
|Výkon motora kief (W)
|1200
|Pracovná šírka kief (mm)
|900
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|29
|Otáčky kief (rpm)
|177
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1100
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|200 / 200
|Nádrž na čistiaci prostriedok (l)
|10
|Teoretický plošný výkon, autonómny (m²/h)
|max. 4860
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|7143
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Počet batérií
|4
|Typ batérie
|Li-Ion
|Napätie/kapacita batérie (V/Ah)
|24 / 320
|Životnosť batérie (h)
|Približne 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 4,7
|Rýchlosť, autonómna (km/h)
|max. 5,4
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64,5
|Šírka otáčania uličky, autonómna (m)
|2,8
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 6
|Šírka uličky, autonómna (mm)
|1350
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|635
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|635
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|637,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Balenie obsahuje
- Batéria a nabíjačka
- Kotúčová kefa: 2 Kus(y)
- Blikajúci maják
Výbava
- Batéria
- Typ sacích stierok: Linatex®
- DOSE
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Kompatibilné s dokovacou stanicou
- Príprava na ovládanie
- Autonómne čistenie
- S manuálnym pojazdovým režimom
- Jednoduché a intuitívne nastavenie bez potreby odborných znalostí
- Vysokovýkonné snímače
- Rozpoznávanie prekážok a rizika pádu
- Autonómne obchádzanie prekážok
- Bezpečnostný certifikát pre verejné priestory
- Zostavovanie správ o čistení
- Upozornenia na mobilných zariadeniach
- Funkcia rozvrhu
- Auto-Fill
- Farebné svetlá zobrazujúce správanie a prevádzkový stav robota
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- S režimom zaučenia (Teach and Repeat)
- Typ kefy: Kotúčová kefa
- Variabilný prítlak
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Snímač podtlaku na detekciu upchatia
- Detekcia prázdnej nádrže na čistiaci prostriedok
- Obsluha pomocou aplikácie
- Komunikačné rozhranie: VDA 5050
- Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Video
Oblasti využitia
- Veľké priestory s jemnou, hladkou a lesklou podlahou
- Pre veľké rozsiahle plochy a čiastočné plochy
- Vhodný na použitie vo verejných priestoroch
- Ideálne pre letiská, železničné stanice, výrobné a výrobné haly, logistické haly, výstavné centrá, konferenčné sály, koncertné sály a mnoho ďalšieho
- Môže byť použitý v doprave, priemysle a čistení budov