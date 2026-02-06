Autonómny podlahový automat KIRA BR 200
Autonómny podlahový automat KIRA BR 200 efektívne čistí veľké plochy. S valcovými kefami ideálnymi na textúrované a nerovné podlahy – inteligentný, efektívny a výkonný v každom použití.
KIRA BR 200 kombinuje inteligentnú technológiu s vysokým plošným výkonom. Vďaka veľkej pracovnej šírke a vysokej rýchlosti jazdy čistí efektívne a dôkladne – aj na textúrovaných a nerovných podlahách. Predbežné zametanie a drhnutie sa vykonáva v jednom kroku vďaka časovo úspornej technike valcovej kefy. Bočná kefa zaisťuje čisté výsledky až po okraje. Výkonný multisenzorový systém s 360° výhľadom spoľahlivo rozpoznáva prekážky, previsy a sklenené povrchy pre bezpečnú navigáciu. Samostatne dostupná dokovacia stanica poskytuje maximálnu autonómiu automatizáciou plnenia čerstvej vody, vyprázdňovania špinavej vody a nabíjania batérie. Funkcia kalendára poskytuje flexibilný a adaptívny spôsob plánovania čistiacich úloh vopred. KIRA BR 200 môže fungovať plne autonómne, ale v prípade potreby ho možno ovládať aj manuálne ako stroj s obsluhou. Je neustále pripojený k sieti prostredníctvom aplikácie KIRA Equipment Manager a aplikácie KIRA Robots a možno ho jednoducho integrovať do existujúcich procesov.
Vlastnosti a výhody
Dokovacia stanica (voliteľné)Umožňuje plne autonómnu prevádzku. Zdroje je možné autonómne dopĺňať robotom (doplnenie čerstvej vody, vypustenie špinavej vody, prepláchnutie nádrže, nabíjanie batérie). Voliteľné príslušenstvo, robot môže byť prevádzkovaný aj bez dokovacej stanice.
Signalizácia prekážokSpoľahlivo detekuje neznáme prekážky. Samostatne plánuje alternatívne trasy. Autonómne jazdné manévre na požiadanie.
Pripojenie k infraštruktúreKIRA BR 200 sa dá bezproblémovo integrovať do existujúcich infraštruktúr. Pripojenie roletových brán a VDA 5050 umožňuje efektívnu a flexibilnú spoluprácu s inými systémami a strojmi pre vysoký stupeň automatizácie a optimalizácie procesov.
Jednoduchá obsluha
- Prehľadné a bezpečné ovládanie všetkých funkcií zariadenia prostredníctvom dotykového displeja.
- Podrobné pokyny pre používateľa pre jednoduché a intuitívne ovládanie.
- Jednoduché nastavenie a jednoduché používanie robota bez odborných znalostí.
Technika valcových kief
- Ideálne pre silne znečistené povrchy vďaka vysokému prítlaku samočistiacich valcov.
- Nízka spotreba vody.
- Predbežné zametanie a čistenie v jednom kroku.
Integrovaná bočná kefa
- Umožňuje dôkladné čistenie až po okraj.
- Transportuje nečistoty priamo do čistiaceho kanála.
- Manuálne opravy redukuje na minimum.
Spoľahlivá navigácia vďaka multisenzorovému systému
- Výkonné senzory a 360° výhľad do všetkých strán.
- Spoľahlivá detekcia previsov a skla.
- Monitorovanie bočných plôch senzormi.
Bezpečnostný certifikát
- Bezpečná a bezkontaktná detekcia prekážok, pádov a osôb.
- Bezpečnosť certifikovaná podľa CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327.
- Vhodné na prevádzku v oblastiach s vysokou premávkou.
Široká škála možností použitia
- Možno ovládať autonómne alebo manuálne.
- Umožňuje manuálne bodové čistenie.
- Umožňuje nastavenie viacerých používateľských profilov s individuálnymi úrovňami autorizácie.
Pripojiteľnosť
- Priamy prístup k aplikácii KIRA Equipment Manager a aplikácii KIRA Robots.
- Odosiela upozornenia a stavové správy do mobilných zariadení.
- Zahŕňa správy o čistení, stav stroja, poruchy a ďalšie informácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|menovitý príkon (W)
|2250
|Výkonný trakčný motor (W)
|1300
|Výkon turbíny (W)
|552
|Výkon motora kief (W)
|1500
|Pracovná šírka kief (mm)
|850
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|215
|Otáčky kief (rpm)
|380 - 950
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|1100
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|200 / 220
|Nádrž na čistiaci prostriedok (l)
|10
|Násypka na nečistoty (l)
|9
|Teoretický plošný výkon, autonómny (m²/h)
|max. 4590
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|7143
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Počet batérií
|4
|Typ batérie
|Li-Ion
|Napätie/kapacita batérie (V/Ah)
|24 / 320
|Životnosť batérie (h)
|Približne 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 4,7
|Rýchlosť, autonómna (km/h)
|max. 5,4
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64,5
|Šírka otáčania uličky, autonómna (m)
|2,8
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 6
|Šírka uličky, autonómna (mm)
|max. 1350
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|630
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|630
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|632,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Balenie obsahuje
- Batéria a nabíjačka
- Zahŕňa stierku
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Bočná metla
- Blikajúci maják
Výbava
- Batéria
- Typ sacích stierok: Linatex®
- DOSE
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Kompatibilné s dokovacou stanicou
- Príprava na ovládanie
- Autonómne čistenie
- Automatické predzametanie
- S manuálnym pojazdovým režimom
- Jednoduché a intuitívne nastavenie bez potreby odborných znalostí
- Vysokovýkonné snímače
- Rozpoznávanie prekážok a rizika pádu
- Autonómne obchádzanie prekážok
- Bezpečnostný certifikát pre verejné priestory
- Zostavovanie správ o čistení
- Upozornenia na mobilných zariadeniach
- Funkcia rozvrhu
- Auto-Fill
- Farebné svetlá zobrazujúce správanie a prevádzkový stav robota
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- S režimom zaučenia (Teach and Repeat)
- Typ kefy: Okrúhla kefa
- Variabilný prítlak
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Snímač podtlaku na detekciu upchatia
- Detekcia prázdnej nádrže na čistiaci prostriedok
- Obsluha pomocou aplikácie
- Komunikačné rozhranie: VDA 5050
- Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Video
Oblasti využitia
- Veľké plochy s textúrovanými a nerovnými podlahami
- Pre veľké rozsiahle plochy a čiastočné plochy
- Vhodný na použitie vo verejných priestoroch
- Ideálne pre letiská, železničné stanice, výrobné a výrobné haly, logistické haly, výstavné centrá, konferenčné sály, koncertné sály a mnoho ďalšieho
- Môže byť použitý v doprave, priemysle a čistení budov