Autonómny podlahový automat KIRA BR 50
Efektívny, časovo úsporný, jednoduchý, bezpečný, flexibilný – autonómny podlahový automat KIRA BR 50 na ekonomické čistenie podláh na stredne veľkých až veľkých plochách.
Čistiaci autonómny podlahový automat KIRA BR 50 je praktickým doplnkom každého upratovacieho tímu. Inteligentne, autonómne a s funkciou umývacieho stroja sa postará o efektívne čistenie podláh stredných až veľkých plôch s konzistentnými výsledkami čistenia, čím odľahčuje upratovací tím, ktorý sa môže sústrediť na náročnejšie úlohy. Intuitívne ovládanie používateľa s veľkým dotykovým displejom umožňuje rýchle nastavenie robota bez potreby odborných znalostí. Voliteľná dokovacia stanica umožňuje plne autonómnu prácu vrátane plnenia čerstvou vodou, vyprázdňovania špinavej vody, oplachovania nádrže a nabíjania dlhotrvajúcej lítium-železofosfátovej batérie. Jedna valcová kefa predbežne zametá a vydrhne v jednom pracovnom kroku, zatiaľ čo integrovaná bočná kefa eliminuje potrebu manuálneho čistenia okrajov. Vysokovýkonné senzory a softvér zabezpečujú spoľahlivú navigáciu, bezpečné predchádzanie kolíziám a vyhýbanie sa prekážkam. Na účely dokumentácie a monitorovania KIRA BR 50 odosiela stavové správy do mobilných zariadení a vytvára podrobné správy o čistení v príslušnom webovom portáli.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá obsluha
- Prehľadné a bezpečné ovládanie všetkých funkcií zariadenia prostredníctvom dotykového displeja.
- Podrobné pokyny pre používateľa pre jednoduché a intuitívne ovládanie.
- Jednoduché nastavenie a jednoduché používanie robota bez odborných znalostí.
Robustná a spoľahlivá navigácia
- Vysokovýkonné snímače s 360° detekciou prostredia a bočným monitorovaním.
- Bezpečné predchádzanie kolíziám a vedenie prekážok.
- Inteligentné manévre voľného cestovania v prípade zablokovania.
Dokovacia stanica (voliteľné)
- Umožňuje plne autonómnu prevádzku.
- Zdroje je možné autonómne dopĺňať robotom (doplnenie čerstvej vody, vypustenie špinavej vody, prepláchnutie nádrže, nabíjanie batérie).
- Voliteľné príslušenstvo, robot môže byť prevádzkovaný aj bez dokovacej stanice.
Bezpečnostný certifikát
- Bezpečná a bezkontaktná detekcia prekážok, pádov a osôb.
- Bezpečnosť certifikovaná v súlade s IEC 63327.
- Vhodné na prevádzku v oblastiach s vysokou premávkou.
Rýchle naučenie autonómnych trás
- Intuitívne naučenie čistiacich trás.
- Funkcia Teach & Repeat pre manuálne naučenie presných trás v stiesnených priestoroch.
- Funkcia Smart Fill pre autonómne plánovanie trás vo veľkých otvorených priestoroch.
Intuitívna úprava trás
- Všetky parametre čistenia je možné po vytvorení trasy jednoducho upraviť.
- Vytvorenie prepojených čistiacich trás.
- Pridajte zóny zakázaného vstupu, rýchlostné filtre, zóny zákazu čistenia, zóny klaksónu a interakčné zóny.
Webový portál
- Vzdialený prístup k podrobným informáciám prostredníctvom systému Kärcher Equipment Management.
- Zahŕňa správy o čistení, upozornenia, stav zariadenia a ďalšie
- Posiela upozornenia a stavové správy na mobilné zariadenia
Integrovaná bočná kefa
- Umožňuje dôkladné čistenie až po okraj.
- Transportuje nečistoty priamo do čistiaceho kanála.
- Znižuje nadbytočnú manuálnu prácu na minimum.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|menovitý príkon (W)
|1600
|Výkonný trakčný motor (W)
|560
|Výkon turbíny (W)
|630
|Výkon motora kief (W)
|600
|Pracovná šírka kief (mm)
|550
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|80
|Otáčky kief (rpm)
|1200
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|750
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|55 / 55
|Nádrž na čistiaci prostriedok (l)
|5
|Násypka na nečistoty (l)
|2
|Teoretický plošný výkon, autonómny (m²/h)
|max. 2365
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 1830
|Napätie (V)
|24
|Počet batérií
|2
|Typ batérie
|Li-Ion
|Napätie/kapacita batérie (V/Ah)
|24 / 180
|Životnosť batérie (h)
|Približne 4
|Doba nabíjania batérie (h)
|max. 5,8
|Rýchlosť, autonómna (km/h)
|max. 4,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Šírka otáčania uličky, autonómna (m)
|1,5
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 6
|Šírka uličky, autonómna (m)
|min. 0,9
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2033-01-01
|Vlastná hmotnosť (kg)
|228
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|230
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|243,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|254,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Balenie obsahuje
- Batéria a nabíjačka
- Zahŕňa stierku
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Bočná metla
- Blikajúci maják
Výbava
- Typ sacích stierok: odolná voči olejom
- DOSE
- S dávkovaním vody závislým od rýchlosti
- Veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Kompatibilné s dokovacou stanicou
- Príprava na ovládanie
- Autonómne čistenie
- Automatické predzametanie
- S manuálnym pojazdovým režimom
- Režim rampy
- Jednoduché a intuitívne nastavenie bez potreby odborných znalostí
- Vysokovýkonné snímače
- Rozpoznávanie prekážok a rizika pádu
- Autonómne obchádzanie prekážok
- Bezpečnostný certifikát pre verejné priestory
- Zostavovanie správ o čistení
- Upozornenia na mobilných zariadeniach
- Funkcia rozvrhu
- Auto-Fill
- Farebné svetlá zobrazujúce správanie a prevádzkový stav robota
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Elektrický a mechanický plavákový spínač
- Snímač podtlaku na detekciu upchatia
- Detekcia prázdnej nádrže na čistiaci prostriedok
- Komunikačné rozhranie: VDA 5050
- Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Video
Oblasti využitia
- Stredné až veľké plochy s tvrdými alebo pružnými podlahovými krytinami
- Môže byť použitý v zastavanom priestore, ale aj v otvorených priestoroch
- Vhodný na použitie vo verejných priestoroch
- Ideálne v maloobchode, zdravotníckych zariadeniach a verejných zariadeniach
- Môže byť použitý v doprave, priemysle a čistení budov