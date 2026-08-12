PartsPro prostriedok na čistenie dielcov Extra, prášok RM 63, 20kg
Odstraňuje aj najsilnejšie znečistenia, ako sú oleje, tuky, sadza, atď. Na čistenie dielcov citlivých na alkálie, ako sú motory, prevodovky, malé diely, odliatky...
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (kg)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13,2
|Hmotnosť (kg)
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|20,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|750 x 450 x 120
Vlastnosti
- Vysoko účinný prostriedok na čistenie dielcov a odmasťovanie
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a hrdzou
- Prášková forma
- Nepenivé zloženie
- Rýchly účinok
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje dusitany
- Bez rozpúšťadiel
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Čistenie dielcov