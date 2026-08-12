PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 200l

Čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý je šetrný k materiálu, účinne odstráni olejové, mastné a sadzové znečistenia z materiálov a navyše poskytuje dočasnú ochranu pred koróziou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 232,6
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 200l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 200l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 200l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 200l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
Príslušenstvo