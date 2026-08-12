PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48, 20l

Odmasťovanie a fosfátovanie v jednom pracovnom kroku. Vytvára dočasnú ochranu pred koróziou a poskytuje dobrý podklad pre priľnutie laku. Po aplikácii vytvára modro-žlté železo-fosfátové vrstvy.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 2
Hmotnosť (kg) 23,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 24,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Efektívny odmasťovací a fosfátovací prostriedok
  • Zanecháva modrasto-žlté vrstvy fosforečnanu železitého
  • Spoľahlivo chráni pred koróziou na niekoľko dní
  • Ponúka dobre priľnavý podklad pre lak
  • Jednoduché skladovanie a manipulácia
  • Hodnota cca 2 pH v koncentráte
  • Čistá, bezfarebná tekutina
  • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Neobsahuje VOC
PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48, 20l
PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48, 20l
PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48, 20l
PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/ nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Odmasťovanie, fosfátovanie
  • Odmasťovanie povrchov
Príslušenstvo