Postrekovač, modrý
Postrekovač s kvalitnou a odolnou penovou hlavicou 2 v 1 v modrej farbe. Odnímateľná penová tryska umožňuje rýchlo a jednoducho prepínať medzi penením a nástrekom.
Pohodlné riešenie so spúšťou na tri prsty, všestranné na rozprašovanie a penenie čistiacich prostriedkov, ktoré možno použiť v červenom rozprašovači. Rozprašovač má rotačnú rozprašovaciu trysku na nastavenie požadovaného vzoru rozprašovania – od kompaktného rozprašovacieho prúdu až po jemné rozprášenie čistiaceho prostriedku. S nasadenou penovou tryskou sa nanáša ako stabilná pena s jemnými pórmi na čistiacu handričku alebo na čistený povrch, pričom sa výrazne znižuje tvorba aerosólu. Vynikajúca priľnavosť peny aj na zvislých plochách tiež zaisťuje dlhší čas kontaktu a tým lepšie výsledky čistenia. Kvalitná a odolná striekacia hlavica 2 v 1 od Kärcher je vhodná na minimálne 15 000 použití (40 × 0,5 litrové fľaše).
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 115 x 32