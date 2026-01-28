CarpetPro čistič kobercov RM 764 OA, 10l
Výkonný tekutý hĺbkový čistič na rozprašovanie textilných podlahových krytín vyrobených zo syntetických a prírodných vlákien. S integrovaným, účinným eliminátorom zápachu.
CarpetPro čistič kobercov RM 764 OA bez fosfátov má certifikát Woolsafe, a preto je vhodný aj pre prírodné vlákna, a poskytuje pôsobivé výsledky pri čistení všetkých textilných podlahových krytín. Či už ide o syntetické alebo prírodné vlákna, výkonný hĺbkový čistič pripravený na použitie spoľahlivo odstráni olej, mastnotu a minerálne znečistenie, ako aj nepríjemné pachy, ako je tabakový dym, pot alebo moč. CarpetPro Cleaner RM 764 OA je ideálny pre čistiace firmy, ktoré používajú stroje Puzzi, ako aj pre dvojstupňové stroje na čistenie kobercov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,8
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Úprava áut
- Textilné povrchy