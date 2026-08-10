CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 5l
Prírodný hĺbkový čistič na koberce a čalúnenie z prírodných a syntetických vlákien. S integrovaným pohlcovačom pachov a technológiou iCapsol pre jednoduché použitie bez oplachovania.
Tekutý hĺbkový čistič odstraňuje olejové, mastné a minerálne škvrny z kobercov a čalúneného nábytku zo syntetických a prírodných vlákien rovnako efektívne ako bežné čistiace prostriedky. Je vhodný na extrakciu rozprašovaním pomocou strojov-tepovačov, ako sú Puzzi a strojov na čistenie kobercov (BRC). Vďaka technológii iCapsol sú nečistoty zapuzdrené, pri schnutí kryštalizujú a možno ich jednoducho povysávať. Nie je potrebné oplachovanie, čo šetrí čas a znižuje vlhkosť, takže koberce sú dostatočne suché, aby boli rýchlejšie pochôdzne. Certifikácia WoolSafe potvrdzuje jeho vhodnosť pre jemné prírodné vlákna, ako je čistá nová vlna a ovčia vlna. Integrovaná absorbcia pachov eliminuje nepríjemné pachy a poskytuje sviežu vôňu. Prírodný čistič iCapsol RM 764N OA je vyrobený z viac ako 99 percent prírodných zložiek s povrchovo aktívnymi látkami získanými z pšeničných otrúb a kukurice, ktoré sa získavajú z odpadových produktov z potravinárskeho priemyslu. Neobsahuje minerálne oleje, mikroplasty, farbivá, silikónový olej a fosfáty. Prírodný čistič je tiež netoxický a nepredstavuje nebezpečný tovar, čo umožňuje nekomplikované skladovanie a jednoduchú a cenovo výhodnú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť (kg)
|5,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Textilné povrchy