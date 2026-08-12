CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 10l

Prírodný hĺbkový čistič na koberce a čalúnenie z prírodných a syntetických vlákien. S integrovaným pohlcovačom pachov a technológiou iCapsol pre jednoduché použitie bez oplachovania.

Tekutý hĺbkový čistič odstraňuje olejové, mastné a minerálne škvrny z kobercov a čalúneného nábytku zo syntetických a prírodných vlákien rovnako efektívne ako bežné čistiace prostriedky. Je vhodný na extrakciu rozprašovaním pomocou strojov-tepovačov, ako sú Puzzi a strojov na čistenie kobercov (BRC). Vďaka technológii iCapsol sú nečistoty zapuzdrené, pri schnutí kryštalizujú a možno ich jednoducho povysávať. Nie je potrebné oplachovanie, čo šetrí čas a znižuje vlhkosť, takže koberce sú dostatočne suché, aby boli rýchlejšie pochôdzne. Certifikácia WoolSafe potvrdzuje jeho vhodnosť pre jemné prírodné vlákna, ako je čistá nová vlna a ovčia vlna. Integrovaná absorbcia pachov eliminuje nepríjemné pachy a poskytuje sviežu vôňu. Prírodný čistič iCapsol RM 764N OA je vyrobený z viac ako 99 percent prírodných zložiek s povrchovo aktívnymi látkami získanými z pšeničných otrúb a kukurice, ktoré sa získavajú z odpadových produktov z potravinárskeho priemyslu. Neobsahuje minerálne oleje, mikroplasty, farbivá, silikónový olej a fosfáty. Prírodný čistič je tiež netoxický a nepredstavuje nebezpečný tovar, čo umožňuje nekomplikované skladovanie a jednoduchú a cenovo výhodnú prepravu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,6
CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 10l
CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 10l
CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 10l
CarpetPro naturálny čistič iCapsol RM 764N OA, 10l

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Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Textilné povrchy