CarpetPro univerzálny odstraňovač fľakov RM 769, 500ml

Univerzálny a netoxický odstraňovač škvŕn RM 769. Odstraňovač škvŕn na báze rozpúšťadiel je vhodný na bodové čistenie všetkých textilných podlahových krytín a čalúnenia, ako aj na stredné a hĺbkové čistenie na tvrdých povrchoch odolných voči rozpúšťadlám, ako sú dvere, stoly a iné príslušenstvo a príslušenstvo. Výkonný a ultra rýchlo pôsobiaci odstraňovač škvŕn spoľahlivo odstraňuje odolné, vo vode nerozpustné škvrny, ako je olej, decht, leštidlo na topánky, lepidlo alebo atrament, a zaujme veľmi dobrými výsledkami čistenia a vysokou bezpečnosťou používateľa.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Video

Oblasti využitia
  • Úprava áut
  • Čistenie textilu a povrchov