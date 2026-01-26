CarpetPro univerzálny odstraňovač fľakov RM 769, 500ml
Univerzálny odstraňovač fľakov pre všetky textilné podlahové krytiny a čalúnenia. Spoľahlivo odstraňuje olej, krém na topánky, zvyšky žuvačiek, čiary po fixke, grafity atď.
Univerzálny a netoxický odstraňovač škvŕn RM 769. Odstraňovač škvŕn na báze rozpúšťadiel je vhodný na bodové čistenie všetkých textilných podlahových krytín a čalúnenia, ako aj na stredné a hĺbkové čistenie na tvrdých povrchoch odolných voči rozpúšťadlám, ako sú dvere, stoly a iné príslušenstvo a príslušenstvo. Výkonný a ultra rýchlo pôsobiaci odstraňovač škvŕn spoľahlivo odstraňuje odolné, vo vode nerozpustné škvrny, ako je olej, decht, leštidlo na topánky, lepidlo alebo atrament, a zaujme veľmi dobrými výsledkami čistenia a vysokou bezpečnosťou používateľa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Video
Oblasti využitia
- Úprava áut
- Čistenie textilu a povrchov