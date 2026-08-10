Čistič kobercov iCapsol RM 768 OA, 10l
Aktívna suchá pena CarpetPro čistič iCapsol RM 768 OA s pohlcovačom zápachu. S technológiou obaľovania: Špina sa obalí a pri nasledujúcom čistení sa povysáva.
Bez námahy a spoľahlivo odstráni všetok olej, mastnotu a minerálne nečistoty počas medzičistenia textilných podlahových krytín vyrobených z prírodných alebo syntetických vlákien: tekutý čistič CarpetPro s certifikátom Woolsafe iCapsol RM 768 OA. Tento medzičistič je ideálny pre dodávateľov stavebných služieb, ktorí oceňujú rýchle a efektívne výsledky čistenia s veľmi krátkymi časmi schnutia, a je ideálny na použitie s čističmi kobercov s kefovými alebo vankúšikovými systémami v jednokrokovej metóde, ktorá šetrí čas. Vďaka inovatívnej technológii iCapsol sú nečistoty doslova zapuzdrené, takže počas schnutia kryštalizujú a potom sa dajú ľahko vysávať. Integrovaný eliminátor zápachu tiež účinne odstraňuje nepríjemné pachy, ako je tabakový dym, pot alebo moč. Okrem toho je CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA okamžite pripravený na použitie. Je tiež bez fosfátov, zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu a zanecháva príjemnú sviežu vôňu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|6
|Hmotnosť (kg)
|10,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 190 x 307
Vlastnosti
- S integrovaným odstraňovačom pachov. Účinne odstraňuje nepríjemné pachy ako pot, moč, nikotín a pod.
- Veľmi krátka doba sušenia (len 20-120min.).
- Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je vysušenie povrchov
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Vhodný najmä pre stroje na čistenie kobercov so systémom na kefy a pady
- Šetrný k materiálu
- Neobsahuje bielidlo
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Príjemná, svieža vôňa
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H315 Dráždi kožu.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Oblasti využitia
- Textilné povrchy