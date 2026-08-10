Odpeňovač RM 761, 2.5l

Odpeňovač CarpetPro RM 761 znižuje penivosť v nádrži na špinavú vodu a zvyšuje životnosť strojov, ktoré produkujú veľa peny. Kompatibilný so všetkými strojmi.

Vysoko účinný odpeňovač RM 761 od spoločnosti Kärcher je špeciálne vyvinutý pre použitie v nádrži na odpadovú vodu alebo odpeňovacej nádrži rozprašovacích strojov, podlahových umývacích strojov a mokrých vysávačov. Činidlo sa pridáva priamo do nádrže na odpadovú vodu, kde účinne zabraňuje hromadeniu silnej peny – ideálne pre profesionálov v sektore čistenia budov, pretože to znamená žiadne prerušenie čistenia. Týmto spôsobom sa nádrž na odpadovú vodu môže úplne naplniť bez toho, aby plavák vypol príliš skoro a bez poškodenia sacej turbíny.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 5
Hmotnosť (kg) 2,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 164 x 125 x 160
Vlastnosti
  • Vysoko účinný odpeňovací prostriedok
  • Účinný proti tvorbe peny v nádržiach na špinavú vodu
  • Ideálne sa hodí na použitie v strojoch s nástrekom a extrakciou, automatoch na čistenie podláh ako aj na mokré / suché vysávanie.
  • Mimoriadne úsporný
Odpeňovač RM 761, 2.5l
Odpeňovač RM 761, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H315 Dráždi kožu.
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Vysávanie kvapalín
  • Textilné povrchy
  • Čistenie dielcov