Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770, 1l
Univerzálny čistič bez povrchovo aktívnych látok na všetky textilné,pružné a tvrdé podlahy.Účinne rozpúšťa olej, mastnotu a nečistoty na minerálnej báze, výrazne znižuje opätovné zašpinenie.
Jeho všestrannosť a čistiaca sila z neho robia ideálnu voľbu pre profesionálne čistenie všetkých textilných, pružných a tvrdých podlahových krytín: Univerzálny čistič RM 770 bez povrchovo aktívnych látok od Kärcher. Dostatočne výkonný na odstránenie oleja, mastnoty a nečistôt na báze minerálov, zatiaľ čo jeho zloženie bez povrchovo aktívnych látok účinne znižuje opätovné znečistenie na textilných povrchoch a mikroporéznych kamenných a keramických dlaždiciach. Čistiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel a enzýmov možno použiť na rôzne spôsoby, od rozprašovacej extrakcie s našimi tepovacími strojmi Puzzi až po čistiace aplikácie s umývacími strojmi a strojmi na čistenie kobercov, dokonca aj ručné udržiavacie čistenie. Jeho nízkopenivé vlastnosti zaisťujú obzvlášť efektívne využitie objemu nádrže strojov. Dodávatelia stavebných služieb tiež ťažia z mimoriadne vysokej úrovne bezpečnosti používateľa, pretože univerzálny čistiaci prostriedok RM 770 bez povrchovo aktívnych látok je úplne netoxický.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|12
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
Vlastnosti
- Silný univerzálny čistič bez tenzidov na občasné čistenie
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Vhodný na všetky textilné, elastické a tvrdé krytiny ako aj stropy a steny
- Spomaľuje opätovné znečistenie
- Neobsahuje tenzidy, rozpúšťadlá a enzýmy
- Nepenivé zloženie
- Šetrný k materiálu
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Textilné povrchy
- Čistenie povrchov
- Čistenie podlahy