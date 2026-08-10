Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770, 1l

Univerzálny čistič bez povrchovo aktívnych látok na všetky textilné,pružné a tvrdé podlahy.Účinne rozpúšťa olej, mastnotu a nečistoty na minerálnej báze, výrazne znižuje opätovné zašpinenie.

Jeho všestrannosť a čistiaca sila z neho robia ideálnu voľbu pre profesionálne čistenie všetkých textilných, pružných a tvrdých podlahových krytín: Univerzálny čistič RM 770 bez povrchovo aktívnych látok od Kärcher. Dostatočne výkonný na odstránenie oleja, mastnoty a nečistôt na báze minerálov, zatiaľ čo jeho zloženie bez povrchovo aktívnych látok účinne znižuje opätovné znečistenie na textilných povrchoch a mikroporéznych kamenných a keramických dlaždiciach. Čistiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel a enzýmov možno použiť na rôzne spôsoby, od rozprašovacej extrakcie s našimi tepovacími strojmi Puzzi až po čistiace aplikácie s umývacími strojmi a strojmi na čistenie kobercov, dokonca aj ručné udržiavacie čistenie. Jeho nízkopenivé vlastnosti zaisťujú obzvlášť efektívne využitie objemu nádrže strojov. Dodávatelia stavebných služieb tiež ťažia z mimoriadne vysokej úrovne bezpečnosti používateľa, pretože univerzálny čistiaci prostriedok RM 770 bez povrchovo aktívnych látok je úplne netoxický.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 12
Hodnota pH 9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Vlastnosti
  • Silný univerzálny čistič bez tenzidov na občasné čistenie
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Vhodný na všetky textilné, elastické a tvrdé krytiny ako aj stropy a steny
  • Spomaľuje opätovné znečistenie
  • Neobsahuje tenzidy, rozpúšťadlá a enzýmy
  • Nepenivé zloženie
  • Šetrný k materiálu
  • Neobsahuje NTA
Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770, 1l
Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770, 1l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Textilné povrchy
  • Čistenie povrchov
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo