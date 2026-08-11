Profesionálny čistič TankPro, alkalický RM 875, 20l
Alkalický čistič vnútra nádrže na dôkladné odstránenie kontaminácie ťažkým olejom a tukom v nádržiach, silách, nádobách a ďalších. Silné a jemné čistenie so zníženou penou.
Alkalický (ph 13) a nízkopenový čistič TankPro RM 875 od spoločnosti Kärcher na použitie s ručnými striekacími jednotkami, vysokotlakovými čističmi a v čistiacich staniciach na čistenie vnútra nádrží v logistickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Výkonný koncentrát účinne odstraňuje zvyšky jedla, ako je cukor, vaječný žĺtok, oleje, tuky alebo čokoláda - vďaka inhibítorom korózie je veľmi šetrný k materiálom, dokonca aj k povrchom z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Bez vôní a farbív a teplotne stabilný do 90 °C je čistič TankPro RM 875 ideálnou voľbou pre dôkladné čistenie interiéru a exteriéru cisterien, silových kontajnerov a ISO kontajnerov a je vhodný aj na použitie na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23,4
Vlastnosti
- Výkonný, alkalický čistič pre čistenia vnútra nádrží
- Aktívny odstraňovač nečistôt pre efektívne odstraňovanie zvyškov jedla
- Účinne odstraňuje zvyšky jedla, ako je cukor, vaječný žĺtok, oleje, tuky, čokoláda
- S inhibítormi korózie pre šetrné čistenie nehrdzavejúcej ocele a hliníka
- Bez farbív a aromatických prísad
- Na použitie na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
- Tepelne stabilný pri použití do 90°C
- Redukovaná pena
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Cisternové vozidlá
- Silo kontajner
- Stredne veľký kontajner (IBC)
- ISO kontajnery