Profesionálny čistič TankPro, alkalický RM 875, 20l

Alkalický čistič vnútra nádrže na dôkladné odstránenie kontaminácie ťažkým olejom a tukom v nádržiach, silách, nádobách a ďalších. Silné a jemné čistenie so zníženou penou.

Alkalický (ph 13) a nízkopenový čistič TankPro RM 875 od spoločnosti Kärcher na použitie s ručnými striekacími jednotkami, vysokotlakovými čističmi a v čistiacich staniciach na čistenie vnútra nádrží v logistickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Výkonný koncentrát účinne odstraňuje zvyšky jedla, ako je cukor, vaječný žĺtok, oleje, tuky alebo čokoláda - vďaka inhibítorom korózie je veľmi šetrný k materiálom, dokonca aj k povrchom z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Bez vôní a farbív a teplotne stabilný do 90 °C je čistič TankPro RM 875 ideálnou voľbou pre dôkladné čistenie interiéru a exteriéru cisterien, silových kontajnerov a ISO kontajnerov a je vhodný aj na použitie na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23,4
Vlastnosti
  • Výkonný, alkalický čistič pre čistenia vnútra nádrží
  • Aktívny odstraňovač nečistôt pre efektívne odstraňovanie zvyškov jedla
  • Účinne odstraňuje zvyšky jedla, ako je cukor, vaječný žĺtok, oleje, tuky, čokoláda
  • S inhibítormi korózie pre šetrné čistenie nehrdzavejúcej ocele a hliníka
  • Bez farbív a aromatických prísad
  • Na použitie na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
  • Tepelne stabilný pri použití do 90°C
  • Redukovaná pena
Profesionálny čistič TankPro, alkalický RM 875, 20l
Profesionálny čistič TankPro, alkalický RM 875, 20l
Profesionálny čistič TankPro, alkalický RM 875, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Cisternové vozidlá
  • Silo kontajner
  • Stredne veľký kontajner (IBC)
  • ISO kontajnery
Príslušenstvo