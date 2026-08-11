TankPro čistič RM 880, polymérový, 20l

Alkalický koncentrát (ph 14) RM 880 **20 l na čistenie vnútra nádrže. Ideálne sa hodí na odstránenie polymérnych disperzií, latexu, gumy alebo dokonca múky. Nízkopenivý a jemný.

Alkalický (ph 14) a nízkopenivý čistič TankPro Polymer RM 880 **20 l od spoločnosti Kärcher určený na použitie s ručnými striekacími jednotkami, vysokotlakovými čističmi a v čistiacich staniciach na čistenie vnútra nádrží v logistickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Výkonný koncentrát silne a účinne odstraňuje priľnavé polymérne disperzie a latex - vďaka inhibítorom korózie je veľmi šetrný k materiálom, dokonca aj k povrchom z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Bez vôní a farbív a teplotne stabilný do 90 °C je čistič TankPro RM 880 ideálnou voľbou pre dôkladné čistenie interiéru a exteriéru cisterien, silových kontajnerov a ISO kontajnerov a je vhodný aj na použitie na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 14
Hmotnosť (kg) 21,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Výkonný, alkalický čistič pre čistenia vnútra nádrží
  • Účinne odstraňuje priľnavé polymérne disperzie a latex
  • S inhibítormi korózie pre šetrné čistenie nehrdzavejúcej ocele a hliníka
  • Bez farbív a aromatických prísad
  • Na použitie na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
  • Tepelne stabilný pri použití do 90°C
  • Redukovaná pena
TankPro čistič RM 880, polymérový, 20l
TankPro čistič RM 880, polymérový, 20l
TankPro čistič RM 880, polymérový, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Cisternové vozidlá
  • Silo kontajner
  • Stredne veľký kontajner (IBC)
  • ISO kontajnery
Príslušenstvo