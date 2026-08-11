TankPro čistič RM 880, polymérový, 20l
Alkalický koncentrát (ph 14) RM 880 **20 l na čistenie vnútra nádrže. Ideálne sa hodí na odstránenie polymérnych disperzií, latexu, gumy alebo dokonca múky. Nízkopenivý a jemný.
Alkalický (ph 14) a nízkopenivý čistič TankPro Polymer RM 880 **20 l od spoločnosti Kärcher určený na použitie s ručnými striekacími jednotkami, vysokotlakovými čističmi a v čistiacich staniciach na čistenie vnútra nádrží v logistickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Výkonný koncentrát silne a účinne odstraňuje priľnavé polymérne disperzie a latex - vďaka inhibítorom korózie je veľmi šetrný k materiálom, dokonca aj k povrchom z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Bez vôní a farbív a teplotne stabilný do 90 °C je čistič TankPro RM 880 ideálnou voľbou pre dôkladné čistenie interiéru a exteriéru cisterien, silových kontajnerov a ISO kontajnerov a je vhodný aj na použitie na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|14
|Hmotnosť (kg)
|21,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 237 x 430
Vlastnosti
- Výkonný, alkalický čistič pre čistenia vnútra nádrží
- Účinne odstraňuje priľnavé polymérne disperzie a latex
- S inhibítormi korózie pre šetrné čistenie nehrdzavejúcej ocele a hliníka
- Bez farbív a aromatických prísad
- Na použitie na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
- Tepelne stabilný pri použití do 90°C
- Redukovaná pena
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Cisternové vozidlá
- Silo kontajner
- Stredne veľký kontajner (IBC)
- ISO kontajnery